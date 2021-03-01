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موسيمانى يطالب الأهلي بضم نجم سيمبا التنزانى

الإثنين 01/مارس/2021 - 04:01 م
بوابة الفجر
محمد جمال
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حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي الفوز على فريق طلائع الجيش أمس ضمن مباريات الجولة ال 14 من بطولة الدوري المصري الممتاز بهدفين لهدف سجلهم جونيور أجاي ليحقق الفريق ثلاث نقاط هامة.


وكشفت تقارير صحفية أن بيتسو موسيمانى المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي طالب بضم اللاعب لويس ميكيسوني لاعب سيمبا التنزانى الذي استطاع هز شباك الأهلي فى اللقاء الذي جمع بين الفريقين خلال الأيام الماضية.


وكان سيمبا التنزانى حقق الفوز على الأهلي بهدف دون رد ضمن مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا بهدف سجله اللاعب لويس ميكيسوني بتسديدة فى شباك محمد الشناوي.


ويذكر أن النادى الأهلى يستعد لمواجهة فريق فيتا كلوب الكونغولي ضمن مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

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