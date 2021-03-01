رفض استئناف المتهمة بـ"دهس فتاة النزهة" وتأييد حكم حبسها سنتين

قررت محكمة جنح مستأنف النزهة، المنعقدة بمحكمة العباسية، تأييد الحكم ورفض استئناف "نورهان. ك" المتهمة بدهس "فتاة النزهة" على حكم حبسها سنتين.



كانت جهات التحقيق بنيابة النزهة الجزئية استمعت إلى أقوال شهود جدد، في قضية المعروفة إعلاميا بـ"فتاة النزهة".



كما استمعت النيابة لأقوال أهل الفتاة الذين أكدوا أنهم لاحظوا تأخر ابنتهم في الوصول إلى المنزل، فاتصلوا على هاتفها المحمول، وفوجئوا أن أحد الأشخاص يرد عليهم، ويخبرهم بالحضور إلى مكان الحادث، لأن صاحبة الهاتف توفيت في حادث سير، كما طلبت النيابة العامة التحريات، حول الواقعة، وتفريغ الكاميرات.



كانت البداية عندما تلقى قسم مدينة نصر، بلاغًا من الأهالي، يفيد بوقوع حادث مروري، وعلى الفور انتقل رجال الأمن إلى مكان الواقعة للوقوف على ملابساتها.



وتبين مصرع طالبة تدعى "ندى"، خلال عبورها الطريق، إثر اصطدام سيارة بها، أثناء عبورها شارع الخليفة المأمون أمام النادي الأهلي في مدينة نصر.



واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة تجاه قائدة السيارة، حيث حرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق، وأصدرت المحكمة حكمها بالسجن عامين للمتهمة.