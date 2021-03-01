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وزير البترول يتابع الموقف التنفيذي لبرنامج التوسع بمحطات تموين وتحويل السيارات للغاز

الإثنين 01/مارس/2021 - 04:13 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
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عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية اجتماعا   لمتابعة الموقف التنفيذي لبرنامج التوسع في اقامة محطات تموين وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى بمختلف المحافظات في اطار المشروع القومى الجاري حاليا تنفيذا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى لإحلال وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى.

واكد المهندس طارق الملا المضي قدما في تنفيذ البرنامج الذي تم اعداده لنشر محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعى ومراكز التحويل في المحافظات المختلفة بهدف تمكين المواطنين من استخدام الغاز الطبيعى كوقود لسياراتهم بسهولة ويسر  مشيرا الي اهمية استثمار ماتشهده البلاد من توسع مستمر في اقامة وتطوير الطرق والمحاور و مد الشبكة القومية للغاز الطبيعى بمختلف انحاء مصر. 

وشدد الملا على اهمية الالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة لتنفيذ المحطات وتشغيلها لمواكبة الزيادة في اعداد السيارات المُحولة او التي يتم استبدالها بسيارات تعمل بالغاز الطبيعي، كما وجه  بالاسراع بتنفيذ وتشغيل المحطات المقامة علي طرق ومحاور رئيسية وحيوية تتزايد عليها معدلات الحركة لخدمة اكبر عدد من المواطنين وتشجيعهم علي الاستفادة من مزايا الغاز الطبيعى والمبادرة الحالية . 

وقام الملا خلال الاجتماع بالوقوف علي الاجراءات المتخذة لتنفيذ المحطات وتشغيلها وموقف توريد المعدات اللازمة للتشغيل ، ووجه بسرعة التنسيق مع مختلف جهات ومؤسسات الدولة لتذليل اي تحديات وانجاز المشروعات في التوقيت المحدد. 

حضر الاجتماع الدكتور مجدي جلال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ومساعديه لمشروعات توصيل الغاز الطبيعى للمنازل وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى والمهندس عابد عزالرجال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول ونائبه للنقل والتوزيع  والمهندس محمود ناجي معاون الوزير لنقل وتوزيع المنتجات البترولية ، ورؤساء  شركات بتروجت و غازتك و كارجاس و تاون جاس و  غاز مصر  و مصر للبترول و  التعاون للبترول و النيل لتسويق البترول. 

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