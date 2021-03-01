Advertisements

الأرصاد الجوية تكشف تفاصيل طقس الثلاثاء

الإثنين 01/مارس/2021 - 04:10 م
بوابة الفجر
Advertisements
أصدرت الأرصاد الجوية بيانا تكشف فيه عن تفاصيل حالة الطقس، حيث يسود طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهارًا، شديد البرودة على غالبية الأنحاء ليلًا.

أمطار خفيفة وشبورة
وقالت الأرصاد الجوية أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وتكون شبورة مائية صباحًا على الطرق الزراعية والسريعة المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة:
الصغرى العظمى
القاهرة 12 21
بورسعيد 13 20
الإسكندرية 12 19
شرم الشيخ 15 24
أسوان 11 26
كاترين 03 17
الإسماعيلية 12 21

وتتوقع الأرصاد، أن يكون طقس اليوم شديد البرودة ليلًا على القاهرة والوجه البحري، شديد البرودة على السواحل الشمالية، بارد على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال الصعيد، شديد البرودة على جنوب الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة الاثنين: القاهرة العظمى 23 درجة والصغرى 12 درجة، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 13 درجة، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 12 درجة، وسوهاج العظمى 24 درجة والصغرى 09 درجة، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 10 درجة، وأسوان العظمى 26 درجة والصغرى 11 درجة.

أخبار تهمك

"الصحة" تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن لقاح "كورونا"

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. بيراميدز يقرر رحيل نجمه نهاية الموسم

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. تعرف على سبب وفاة الفنانة أحلام الجريتلي

منذ حوالي 16 ساعة

أحمد سمير يكشف سبب خسارة طلائع الجيش أمام الأهلي

منذ أقل من ساعتين

مرتضى منصور يعلق على الأحداث والأزمات الحالية في الزمالك

منذ ساعة و 26 دقيقة

بيان عاجل للحكومة بسبب خلل النظام الإلكتروني بامتحانات الثانوية العامة

منذ حوالي 5 ساعات

تصريحات مثيرة من لاعب الزمالك السابق بسبب هدف الأهلي في الطلائع

منذ حوالي 9 ساعات

أليو ديانج يثير أزمة كبرى في الأهلي

منذ ساعة الا ربع

تأجيل طعن مرتضى منصور على قرار حل مجلس إدارة الزمالك

منذ ساعة و 9 دقيقة

عاجل.. السيسي يصدر توجيها جديدا بشأن استئناف الدراسة والامتحانات

منذ يوم

ترتيب هدافي بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. تغيير مكان تشييع جنازة الفنانة أحلام الجريتلي

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. مجلس الوزراء يعلن تأجيل تطبيق قانون التسجيل العقاري

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. مستقبل وطن يتقدم بشكوى ضد إبراهيم عيسى

منذ أقل من ساعتين

ميدو: عبدالحميد بسيوني أخطأ وموسيماني ذكي

منذ حوالي 12 ساعة

لهذا السبب شقيقة أحلام الجريتلي تتغيب عن توديعها

منذ ساعتين و 8 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:34 م

عاجل.. مستقبل وطن يتقدم بشكوى ضد إبراهيم عيسى

أليو ديانج يثير أزمة كبرى في الأهلي

03:30 م

عاجل.. تعرف على سبب وفاة الفنانة أحلام الجريتلي

11:57 م

مرتضى منصور يعلق على الأحداث والأزمات الحالية في الزمالك

02:50 م

بيان عاجل للحكومة بسبب خلل النظام الإلكتروني بامتحانات الثانوية العامة

11:20 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات