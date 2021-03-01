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الأرصاد الجوية تكشف تفاصيل طقس الثلاثاء
الإثنين 01/مارس/2021 - 04:10 م
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أصدرت الأرصاد الجوية بيانا تكشف فيه عن تفاصيل حالة الطقس، حيث يسود طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهارًا، شديد البرودة على غالبية الأنحاء ليلًا.
أمطار خفيفة وشبورة
وقالت الأرصاد الجوية أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وتكون شبورة مائية صباحًا على الطرق الزراعية والسريعة المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد.
درجات الحرارة المتوقعة:
الصغرى العظمى
القاهرة 12 21
بورسعيد 13 20
الإسكندرية 12 19
شرم الشيخ 15 24
أسوان 11 26
كاترين 03 17
الإسماعيلية 12 21
وتتوقع الأرصاد، أن يكون طقس اليوم شديد البرودة ليلًا على القاهرة والوجه البحري، شديد البرودة على السواحل الشمالية، بارد على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال الصعيد، شديد البرودة على جنوب الصعيد.
وبالنسبة لدرجات الحرارة الاثنين: القاهرة العظمى 23 درجة والصغرى 12 درجة، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 13 درجة، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 12 درجة، وسوهاج العظمى 24 درجة والصغرى 09 درجة، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 10 درجة، وأسوان العظمى 26 درجة والصغرى 11 درجة.
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