الأرصاد الجوية تكشف تفاصيل طقس الثلاثاء

أصدرت الأرصاد الجوية بيانا تكشف فيه عن تفاصيل حالة الطقس، حيث يسود طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهارًا، شديد البرودة على غالبية الأنحاء ليلًا.





أمطار خفيفة وشبورة

وقالت الأرصاد الجوية أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وتكون شبورة مائية صباحًا على الطرق الزراعية والسريعة المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد.





درجات الحرارة المتوقعة:

الصغرى العظمى

القاهرة 12 21

بورسعيد 13 20

الإسكندرية 12 19

شرم الشيخ 15 24

أسوان 11 26

كاترين 03 17

الإسماعيلية 12 21



