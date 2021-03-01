"جبالي" يرفع الجلسة العامة لمجلس النواب والعودة للإنعقاد غدا





رفع المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأثنين، مع الدعوة إلي عقد جلسة أخري غدًا الثلاثاء.





ووافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية رقم 26 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاقية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة إيطاليا بشأن اتفاقية المساعدة الفنية لتنفيذ مدينة الروبيكي للجلود الموقعة بتاريخ 2112020.



كما وافق المجلس نهائيا على مشروع قانون تنظيم بعض أحكام انتخابات مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ومجالس إدارة الغرف الصناعية.



كما شهدت الجلسة صباح اليوم الموافقة علي إحالة الطلب المقدم من النائبان أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية، وعماد سعد حمودة، رئيس لجنة الاسكان والمرافق، بشأن عقد اجتماع مشترك لمناقشة اشتراطات البناء الجديدة.







