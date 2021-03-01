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حزب "المصريين": كلمة الرئيس السيسي عبرت عن ثوابت الدولة المصرية تجاه القضايا الراهنة

الإثنين 01/مارس/2021 - 04:32 م
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
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أثنى اللواء حسام بدر الدين، نائب رئيس حزب "المصريين" على حديث الرئيس السيسي اليوم بشأن مشروعات البنية التحتية التي تنفذها الدولة المصرية بصورة لم تحدث من قبل، مشيدا بدور الرئيس السيسي وتوجيهاته للحكومة بالتوسع في إنشاء مشروعات البنية التحتية وتطوير أعمالها.

وقال "بدر الدين"، في بيان مساء اليوم الاثنين، إن الدولة المصرية شهدت طفرة غير مسبوقة في إنشاء شبكة الطرق الجديدة والتي تسهم بدورها في التنمية الحقيقية وتعظيم الفرص الاستثمارية، علاوة على مشروعات تطوير مساكن العشوائيات ونقل سكانها إلى أماكن صحية وتوفير البيئة المناسبة لهم وسبل الحياة الكريمة.

وأضاف نائب رئيس حزب "المصريين"، أن هذه المشروعات التنموية شهدت تطورا كبيرا في منظومة الخدمات المتكاملة المتمثلة في شبكات الصرف الصحي وتوفير مياه الشرب النظيفة والكهرباء وتوصيل شبكة الغاز الطبيعي.


وأوضح أن أزمة فيروس كورونا المستجد أثبتت بما لا يدع مجالا للشك أهمية تطوير البنية التكنولوجية وأن الاستثمار في الاتصالات أصبح ضرورة ملحة لمواكبة دول العالم، مشيرا إلى أن مشروعات البنية التحتية التي أنشأتها الدولة المصرية خلال السنوات القليلة الماضية سيكون لها مردود إيجابي كبير في زيادة تدفق الاستثمارات الخارجية والداخلية خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن الاقتصاد المصري يسير بخطى ثابتة نحو مزيد من التقدم، موضحا أن مشروعات البنية التحتية تعد لبنة ضرورية لطالما احتاجت لها مصر من أجل زيادة الاستثمارات، لافتا إلى أنه لا يوجد تقدم اقتصادي دون بنية تحتية قوية.

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