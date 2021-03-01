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وزارة البترول تطلق أول تطبيق إلكترونى لأماكن محطات الغاز الطبيعى للسيارات
الإثنين 01/مارس/2021 - 04:36 م
الفجر الاقتصادي
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أعلن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية عن أن الوزارة اطلقت فعليا أول تطبيق الكترونى علي الهاتف المحمول للتعريف بأماكن ومواقع محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعى ومراكز التحويل و إظهار اقرب هذه المحطات والمراكز للمكان الذي يتواجد فيه المواطن والتعريف بالخدمات التي تقدمها.
وأوضح وزير البترول والثروة المعدنية أن ذلك يأتي في اطار جهود الوزارة وسعيها للتيسير علي المواطنين في الاستفادة من إستخدامات الغاز الطبيعى للسيارات .
و التطبيق Mop stations متاح حاليا للاجهزة بنظام الاندرويد علي الرابط التالي
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