Advertisements

وزارة البترول تطلق أول تطبيق إلكترونى لأماكن محطات الغاز الطبيعى للسيارات

الإثنين 01/مارس/2021 - 04:36 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
Advertisements
أعلن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية عن أن الوزارة اطلقت فعليا أول تطبيق الكترونى علي الهاتف المحمول للتعريف بأماكن ومواقع محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعى ومراكز التحويل و إظهار اقرب هذه المحطات والمراكز للمكان الذي يتواجد فيه المواطن والتعريف بالخدمات التي تقدمها.

وأوضح وزير البترول والثروة المعدنية أن ذلك يأتي في اطار جهود الوزارة وسعيها للتيسير علي المواطنين في الاستفادة من إستخدامات الغاز الطبيعى للسيارات . 

و التطبيق Mop stations متاح حاليا  للاجهزة بنظام الاندرويد علي الرابط التالي 


شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نظام الاندرويد تطبيق وزارة البترول تطبيق الكترونى الخدامات أماكن محطات الغاز الطبيعي Mop stations

أخبار تهمك

عاجل.. مستقبل وطن يتقدم بشكوى ضد إبراهيم عيسى

منذ ساعتين و 35 دقيقة

أليو ديانج يثير أزمة كبرى في الأهلي

منذ أقل من ساعتين

ميدو: عبدالحميد بسيوني أخطأ وموسيماني ذكي

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. مجلس الوزراء يعلن تأجيل تطبيق قانون التسجيل العقاري

منذ يوم

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ ساعتين

مرتضى منصور يعلق على الأحداث والأزمات الحالية في الزمالك

منذ ساعتين و 19 دقيقة

ترتيب هدافي بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. السيسي يصدر توجيها جديدا بشأن استئناف الدراسة والامتحانات

منذ يوم

عاجل.. بيراميدز يقرر رحيل نجمه نهاية الموسم

منذ حوالي 22 ساعة

"الصحة" تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن لقاح "كورونا"

منذ حوالي 9 ساعات

خاص.. تعرف على حقيقة وضع الفنان عادل إمام على جهاز تنفس

منذ أقل من نصف ساعة

موسيمانى يطالب الأهلي بضم نجم سيمبا التنزانى

منذ ساعة و 8 دقيقة

عاجل.. الكشف الطبي يحسم مصير مشاركة نجم الأهلي ضد فيتا كلوب

منذ 7 دقائق

بيان عاجل للحكومة بسبب خلل النظام الإلكتروني بامتحانات الثانوية العامة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. تعرف على سبب وفاة الفنانة أحلام الجريتلي

منذ حوالي 17 ساعة

تصريحات مثيرة من لاعب الزمالك السابق بسبب هدف الأهلي في الطلائع

منذ حوالي 10 ساعة

موضوعات متعلقة

تطبيق جديد مخصص لتأجير السيارات النقل الضخمة في مصر

وزير التعليم العالي يعلن بدء التشغيل التجريبي لتطبيق "ادرس فى مصر" على الموبايل

"البترول": 22 مركز لتحويل سيارات للعمل بالغاز الطبيعى في 19 محافظة

الزراعة: إطلاق تطبيق على التليفون المحمول لخدمة مزارعي الزيتون

وزير البترول يتفقد المركز المتكامل لتحويل السيارات للغاز (صور)

"الوزيرة تجيب" تطبيق جديد من التخطيط للرد على تساؤلات المواطنين

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:34 م

عاجل.. مستقبل وطن يتقدم بشكوى ضد إبراهيم عيسى

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

03:08 م

عاجل.. الكشف الطبي يحسم مصير مشاركة نجم الأهلي ضد فيتا كلوب

05:02 م

عاجل.. تعرف على سبب وفاة الفنانة أحلام الجريتلي

11:57 م

أليو ديانج يثير أزمة كبرى في الأهلي

03:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات