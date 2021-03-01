Advertisements

تعرف على مهام وتشكيل لجنة شئون الإيبارشيات بالمجمع المقدس

الإثنين 01/مارس/2021 - 04:36 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
Advertisements
انطلقت صباح اليوم، فعاليات انعقاد لجان المجمع المقدس والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام في المقر البابوي بالقاهرة، ثم يعقد الاجتماع العام للمجمع في مركز لوجوس بالمقر البابوي في دير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون يوم الخميس.

وبدأت أولى الفعاليات للفترة الصباحية باجتماع لجنة الرعاية والخدمة، تبعتها لجنة الأسرة ثم لجنة العلاقات العامة.

وفي الفترة المسائية من المقرر أن تنعقد لجنتي الطقوس، وشئون الإيبارشيات».

وترصد "الفجر" في السطور التالية أبرز توصيات لجنة شئون الإيبارشيات بالمجمع المقدس:

مهام لجنة الابيارشيات:

شئون الإيبارشيات لها مهام محددة وهي بحث مشكلات الإيبارشيات وحلها والتركز على رعاية الإكليروس وأسرهم ورعاية المكرسين والمكرسات وحل مشكلاتهم وتضم لجنتين فرعيتين وهما لجنة رعاية شئون الكهنة ولجنة التكريس.

تقسيم الابيارشيات:

وتقسيم الإيبارشيات لسهولة الخدمة فزاد فى عهد البابا تواضروس الثاني عدد الأساقفة وقام برسامة "سيامة" 46 أسقفا جديدا وجّلس 19 آخرين على الإيبارشيات المختلفة خاصة ما تم إنشاءه حديثا،

رسامة اساقفة جدد:

وهذا العام 2021 وخلال شهر مارس سيقوم برسامة 7 أساقفة وتجليس اثنين آخرين، وبذلك يرتفع أعداد الأساقفة الذين رسمهم البابا إلى 53 أسقفا، وعدد المجلسين 21 أسقفا، ويرتفع أعداد أعضاء المجمع المقدس إلى 135 أسقفا
‏‎
وتعقد اللجان الفرعية بالمجمع المقدس، اليوم، وعلى مدار ثلاثة أيام، وهم 12 لجنة اجتماعاتها على أن يعقد المجمع الاجتماع الرسمى بالمقر البابوى بدير الأنبا بيشوى برئاسة البابا.

بينما تعقد 5 لجان أخرى اجتماعها، غدا الثلاثاء، وهى لجان «الإيمان والتعليم، والعلاقات المسكونة، ولجنة الإعلام والمعلومات، والرهبة والأديرة، وشؤون الإيبارشيات، بقاعة سكرتارية المجمع المقدس بالمقر البابوى بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، في حين يعقد الأربعاء، لجنتا «السكرتارية، واللجنة الدائمة» اجتماعاتهما.

وتختتم الاجتماعات، الخميس المقبل، بالجلسة العامة للمجمع المقدس، برئاسة البابا تواضروس، بمركز اللوجوس بالمقر البابوى بدير الأنبا بيشوي، حيث يعلن خلالها ‏عددا من القرارات والتوصيات الخاصة عقب انعقاد كافة اللجان، ومن أبرزها «خدمة الكنيسة في زمن وباء كورونا».

أخبار تهمك

بيان عاجل للحكومة بسبب خلل النظام الإلكتروني بامتحانات الثانوية العامة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. بيراميدز يقرر رحيل نجمه نهاية الموسم

منذ حوالي 22 ساعة

تصريحات مثيرة من لاعب الزمالك السابق بسبب هدف الأهلي في الطلائع

منذ حوالي 10 ساعة

أليو ديانج يثير أزمة كبرى في الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. السيسي يصدر توجيها جديدا بشأن استئناف الدراسة والامتحانات

منذ يوم

عاجل.. مستقبل وطن يتقدم بشكوى ضد إبراهيم عيسى

منذ ساعتين و 33 دقيقة

"الصحة" تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن لقاح "كورونا"

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. مجلس الوزراء يعلن تأجيل تطبيق قانون التسجيل العقاري

منذ يوم

موسيمانى يطالب الأهلي بضم نجم سيمبا التنزانى

منذ ساعة و 6 دقيقة

ميدو: عبدالحميد بسيوني أخطأ وموسيماني ذكي

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. تعرف على سبب وفاة الفنانة أحلام الجريتلي

منذ حوالي 17 ساعة

ترتيب هدافي بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز

منذ أقل من ساعتين

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ ساعتين

خاص.. تعرف على حقيقة وضع الفنان عادل إمام على جهاز تنفس

منذ أقل من نصف ساعة

مرتضى منصور يعلق على الأحداث والأزمات الحالية في الزمالك

منذ ساعتين و 17 دقيقة

عاجل.. الكشف الطبي يحسم مصير مشاركة نجم الأهلي ضد فيتا كلوب

منذ 5 دقائق
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:34 م

عاجل.. مستقبل وطن يتقدم بشكوى ضد إبراهيم عيسى

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

03:08 م

عاجل.. الكشف الطبي يحسم مصير مشاركة نجم الأهلي ضد فيتا كلوب

05:02 م

عاجل.. تعرف على سبب وفاة الفنانة أحلام الجريتلي

11:57 م

أليو ديانج يثير أزمة كبرى في الأهلي

03:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات