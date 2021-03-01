تعرف على مهام وتشكيل لجنة شئون الإيبارشيات بالمجمع المقدس

انطلقت صباح اليوم، فعاليات انعقاد لجان المجمع المقدس والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام في المقر البابوي بالقاهرة، ثم يعقد الاجتماع العام للمجمع في مركز لوجوس بالمقر البابوي في دير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون يوم الخميس.



وبدأت أولى الفعاليات للفترة الصباحية باجتماع لجنة الرعاية والخدمة، تبعتها لجنة الأسرة ثم لجنة العلاقات العامة.



وفي الفترة المسائية من المقرر أن تنعقد لجنتي الطقوس، وشئون الإيبارشيات».



وترصد "الفجر" في السطور التالية أبرز توصيات لجنة شئون الإيبارشيات بالمجمع المقدس:



مهام لجنة الابيارشيات:



شئون الإيبارشيات لها مهام محددة وهي بحث مشكلات الإيبارشيات وحلها والتركز على رعاية الإكليروس وأسرهم ورعاية المكرسين والمكرسات وحل مشكلاتهم وتضم لجنتين فرعيتين وهما لجنة رعاية شئون الكهنة ولجنة التكريس.



تقسيم الابيارشيات:



وتقسيم الإيبارشيات لسهولة الخدمة فزاد فى عهد البابا تواضروس الثاني عدد الأساقفة وقام برسامة "سيامة" 46 أسقفا جديدا وجّلس 19 آخرين على الإيبارشيات المختلفة خاصة ما تم إنشاءه حديثا،



رسامة اساقفة جدد:



وهذا العام 2021 وخلال شهر مارس سيقوم برسامة 7 أساقفة وتجليس اثنين آخرين، وبذلك يرتفع أعداد الأساقفة الذين رسمهم البابا إلى 53 أسقفا، وعدد المجلسين 21 أسقفا، ويرتفع أعداد أعضاء المجمع المقدس إلى 135 أسقفا

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وتعقد اللجان الفرعية بالمجمع المقدس، اليوم، وعلى مدار ثلاثة أيام، وهم 12 لجنة اجتماعاتها على أن يعقد المجمع الاجتماع الرسمى بالمقر البابوى بدير الأنبا بيشوى برئاسة البابا.



بينما تعقد 5 لجان أخرى اجتماعها، غدا الثلاثاء، وهى لجان «الإيمان والتعليم، والعلاقات المسكونة، ولجنة الإعلام والمعلومات، والرهبة والأديرة، وشؤون الإيبارشيات، بقاعة سكرتارية المجمع المقدس بالمقر البابوى بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، في حين يعقد الأربعاء، لجنتا «السكرتارية، واللجنة الدائمة» اجتماعاتهما.



وتختتم الاجتماعات، الخميس المقبل، بالجلسة العامة للمجمع المقدس، برئاسة البابا تواضروس، بمركز اللوجوس بالمقر البابوى بدير الأنبا بيشوي، حيث يعلن خلالها ‏عددا من القرارات والتوصيات الخاصة عقب انعقاد كافة اللجان، ومن أبرزها «خدمة الكنيسة في زمن وباء كورونا».