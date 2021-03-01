طبيب الزمالك يسافر إلى تونس لترتيب إقامة الفريق خلال موقعة الترجي

يغادر الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بنادي الزمالك، برفقة حمادة الدالي إداري الفريق، إلى تونس صباح غد الثلاثاء، ليسبقا بعثة الفريق قبل مواجهة الترجي التونسي.





ويحل الزمالك ضيفا على الترجي التونسي يوم السبت المقبل، في اللقاء الذي يقام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.





وقرر طبيب الزمالك السفر إلى تونس مبكرا، لمتابعة أحوال الفندق الذي ستقيم فيه البعثة، والتدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.





ويرغب محمد أسامة في عدم ترك أي مجال للصدفة في الرحلة، لتفادي إصابة أي لاعب بفيروس كورونا.



