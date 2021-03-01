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اعترافات المتهمين في سرقة مركبات التوك توك بالحوامدية

الإثنين 01/مارس/2021 - 04:38 م
بوابة الفجر
إيريني صفوت
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باشرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، التحقيق مع عاطلين، لاتهامهما بسرقة مركبات التوك توك  والمحلات التجارية بالحوامدية، حيث اعترفا أنهما ارتكبوا العديد من الوقائع.

وأفادا المتهمان في اعترافاتهما، أنهما يراقبوا المحلات ومركبات التوك توك، لسرقتهم، ويستخدموا مقص حديدي في قطع الأقفال الخاصة بالمحال ويقوما بسرقتها، وعن مركبات التوك توك، يقوما بقطع الوصلات الكهربائية.

وأضاف المتهمان في اعترافاتهما، أن عقب سرقة مركبات التوك توك والمحلات التجارية، يقوما ببيع المسروقات ويقسموا المبالغ.

كانت توصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الحوامدية، إلى تورط عاطلين في سرقة عددا من المحلات التجاري، ومركبات التوك توك.

عقب تقنين الإجراءات القانونية، تم القبض عليهما، وبحوزتهما سلاح ناري خرطوش، وطلقتين، وسلاح أبيض، ومقص حديدي، ودراجة بخارية بدون لوحات معدنية.

وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التقحيق.

 

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