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برلمانية: استضافة مصر لكأس العالم للرماية 2022 إنجاز جديد فى مجال الرياضة

الإثنين 01/مارس/2021 - 04:39 م
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
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أشادت النائبة هند رشاد، عضو مجلس النواب، بحصول مصر على شرف استضافة كأس العالم للرماية 2022، مؤكدة أنه إنجاز رياضي جديد يضاف للإنجازات الرياضية التى تشهدها مصر، قائلة:" إن ذلك يأتى فى إطار ثقة الاتحاد الدولي للرماية في قدرة مصر على استضافة الأحداث الكبرى، وما تملكه مصر من مقومات وميادين رماية على أعلى مستوى، بالإضافة إلى قدرتها التنظيمية الهائلة ومن قبلها كان تنظيم كأس الأمم الأفريقية".

وأضافت هند رشاد، أن إسناد الاتحاد الدولي مهمة استضافة بطولة كأس العالم للرماية (بندقيةمسدس) للرجال والسيدات إلى مصر، في الفترة من 22 فبراير حتى 5 مارس المقبل بمشاركة 32 دولة، يأتى لقوة وعظمة مصر بين نظيرتها من الدول حيث ستشهد البطولة تجمع أبطال اللعبة حول العالم على أرض بلدنا الحبيبية.

وأشارت إلى أن مثل هذه البطولات والتى يتم اختيار فيها مصر لتنظيمها تعتبر أقوى رسالة لقوى الشر والطوائف الهاربة التى تحاول النيل من مصر ومقدراتها وتحاول زعزعة الأمن والاستقرار الداخلى بها، فمصر باتت وجهة لاستضافة كبري البطولات ولاقت نجاحات وإشادات من كافة الدول لقدرتها التنظيمة على البطولات.

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