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نجاحات كبيرة وتوصيات هامة فى ختام الدورة التدريبية الإقليمية لاساسيات الأولمبياد الخاص

الإثنين 01/مارس/2021 - 04:40 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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نجاحات كبيرة وتوصيات هامة حققتها  الدورة الإقليمية لأساسيات للأولمبياد الخاص والتى نظمها البرنامج البحريني بدعم من  الرئاسة الاقليمية  للاولمبياد الخاص الدولى واستمرت على مدى يومين بمشاركة مدربين من   مصر و 14 دولة عربية  هى البحرين ، مصر ، الإمارات ، الكويت ، الأردن ، المغرب ، ليبيا ، الجزائر ، تونس ، عمان ، السعودية ، العراق ، سوريا ، لبنان ، وشهدت الدورة  فى يومها الثانى زيادة اعداد المشاركين والذين وصلوا الى 380 مدربا ومدربة ، وهو ما يعد نجاحا كبيرا من أجل قاعدة المدربين وضخ دماء جديدة منهم للعمل فى الاولمبياد الخاص .
. أقيمت الدورة عبر منصة زووم الافتراضية  ZOOM بالإضافة إلى البث المباشر  على الفيس بوك Face book  وعلى موقع المنطقة.  وتأتي إقامة هذه الدورة استكمالا للخطة السنوية لعام 2021 والتى اعتمدها  المهندس ايمن عبد الوهاب الرئيس الاقليمى  .
وكان اليوم الثانى من ايام الدورة قد شهد محاضرتين هامتين حول التقسيم في الأولمبياد الخاص ألقاها د. عماد محي الدين  مدير عام الرياضة والتدريب ومحاضرة  أخرى حول الرياضات الموحدة  ألقاها شريف الفولي مدير عام الالعاب والمسابقات 
وطلب عدد كبير من المشاركين فى الدورة بضرورة إقامة دورات تخصصية فى كل الموضوعات التى شهدتها الدورة الاساسية ، والتى غطت جميع الجوانب المتعلقة بالأولمبياد الخاص بمشاركة جميع أعضاء الرئاسة الاقليمية ، وقام رضا سبت منسق الدورة من البرنامج البحريني بنقل تحيات الشيخ دعيج ال خليفة رئيس البرنامج البحريني الى المهندس ايمن عبد الوهاب الرئيس الاقليمى والى اعضاء الرئاسة الاقليمية الذين شاركوا بمحاضراتهم الهامة فى تلك الدورة ، مستعرضا العديد من النتائج المثمرة التى جنتها تلك الدورة الهامة 
من جانبه وعد كل من  د. شرف الفولى ود. عماد محى الدين  بوضع تلك التوصيات محل اهتمام الرئاسة الاقليمية واضافة مجموعة من الدورات التخصصية فى مختلف فروع الأولمبياد الخاص خلال خطة 2021 مستغلين حماس برامج المنطقة والإقبال المتزايدة على المشاركة فى تلك الدورات ، مؤكدين على أهمية إقامة تلك الدورة التى تسعى الى إضافة أعداد جديدة من المدربين للعمل فى مجال الأولمبياد الخاص وانهم سعداء بهذا الإقبال الكبير من مختلف برامج المنطقة على تلك الدورة.

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