صلاح يحتفل بالعودة للانتصارات مع ليفربول بطريقة جديدة

عبر محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي عن سعادته بعد فوز فريقه على شيفيلد يونايتد بأنها خطوة في طريق إصلاح مسار الريدز بعد سلسلة النتائج المخيبة للآمال





ونشر محمد صلاح 3 صور له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر من مشاركته في مباراة الأمس، مُعلقًا عليها باللغة الإنجليزية بقوله "نحو الإصلاح".





وأنهى ليفربول قد أنهى سلسلة من أربع هزائم متتالية في مسابقة الدوري الإنجليزي بالفوز أمس على شيفيلد يونايتد بهدفين دون رد أحرزهما كورتس جونز وروبيرتو فيرمينيو.





وارتفع رصيد ليفربول إلى النقطة 43 التي يحتل بها المركز السادس في جدول ترتيب المسابقة بفارق نقطتين فقط عن وست هام صاحب المركز الرابع.