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خاص.. تعرف على حقيقة وضع الفنان عادل إمام على جهاز تنفس

الإثنين 01/مارس/2021 - 04:44 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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انتشرت الساعات القليلة الماضية أخبار تفيد بتدهور الحالة الصحية للفنان عادل إمام، ووضعه على جهاز تنفس.

وكشفت الفنانة نيهال عنبر، في تصريح خاص لـ "الفجر الفني" عن صحة هذه الشائعات، قائلة:" مفيش الكلام دا وياريت يسيبوا الراجل في حاله، مش كل شوية يطلعوا اشاعات وهو بخير".

في سياق متصل، عرض مؤخرا للفنان عادل إمام مسرحية "بودي جارد" التي تدور أحداثها حول السجين "أدهم" الذي يعقد صفقة مع رجل الأعمال المسجون "سعد"، المتهم بسرقة ملايين الجنيهات، وكان يعمل حارسًا شخصيًا لدى زوجته "عائشة" التي تقع في حب "أدهم"، وبمرور الوقت يكتشف ذلك صديق زوجها ويبلغه بذلك الاهتمام المبالغ فيه، فيكتشف "سعد" خيانة زوجته، ثم يلفق تهمة لـ"أدهم"، بينما يحاول الهرب بما سرقه من مال، إلا أن "أدهم" يقف عقبة في طريقه.

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نهال عنبر عادل إمام

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