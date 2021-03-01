حوار| الأثرية مونيكا حنا بعد فوزها بجائزة دولية: اهتمامي بالتراث سر تميزي وأرفض تعرض السيدات للتنمر

- اتكرمت دوليًا قبل ذلك ولكن طعم التكريم من مصر مختلف

- اشتغلي وذاكري ولا تلتفتي للتنمر والتمييز

كيف جاء تحقيق هذا الإنجاز؟



ما هو شعورك بعد الحصول علي الجائزة؟



هل سعيك الدائم لحماية التراث كان سببًا في وصولك لتلك الجائزة؟



ما الذي تنوين فعله خلال الفترة المقبلة؟



كيف ترين مستقبل وواقع الآثار والتراث في مصر؟



كلية الآثار والتراث الثقافي والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.. بادرة جيدة أن تقوم الأكاديمية بإنشاء مثل هذه الكلية..ما الهدف من إنشائها..وما خطتكم للمساهمة في حماية تراث وآثار مصر؟



"الفضل في إنشائها هو للأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار وبنأمل إن المجتمع كله يشاركنا رؤية حماية وإدارة واستدامة التراث المصري من خلال تكوين كوادر متعلمة تعليم على مستوى دولي وده اللي بتعمله الأكاديمية في صعيد مصر في فرع الأكاديمية بجنوب الوادي".



ما هي أهم أسباب النجاح في رأيك؟

"خلف كل ست ناجحة قبيلة سيدات واقفة في ظهرها، وده اللي دايمًا بيساعدني، وبعمله مع السيدات الأخريات، لازم كلنا نشكل دعم لبعض كسيدات قدام التمييز".



ماالذي تنصحين به أي سيدة مصرية كي تصلح لإحدى درجات النجاح؟

"تشتغل، وتذاكر، ومايهمهاش التنمر النوعي اللي للأسف موجود لسة بثقافة العمل في مصر بأماكن مختلفة، امبارح في حفل التكريم تم توقيع بروتوكول للعمل على وقف هذا التنمر والتمييز اللي الستات بتتعرض ليه، الموضوع صعب، وشخصيًا تعرضت له".

الدكتورة مونيكا حنا، واحدة من السيدات المرشحات لجائزة الخمسين سيدة الأكثر تأثيرًا، وهى القائم بأعمال عميد كلية الآثار والتراث الثقافي والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في أسوان، حيث أسست برنامجًا متخصصًا في الآثار والتراث الثقافي من ثمانية أقسام لمرحلة البكالوريوس، وكان لبوابة الفجر الإلكترونية حوار أونلاين مع الدكتورة مونيكا حنا، فإلى نص الحوار:"الحقيقة أنا مش عارفة بالظبط ازاي، لكن تلقيت بريد الكتروني رسمي من الجامعة الأمريكية بيطلبوا إنهم ياخدوا بيانات عني تفصيلية إلى منتدى أفضل ٥٠ سيدة، ووافقت وبعدها بيوم طلبوني وقالوا مبروك "ترشحتي ضمن الـ ٥٠ سيدة الأكثر تأثيرًا في مصر لعام ٢٠٢٠""حصلت على ٣ جوائز دولية في أمريكا وفي باريس، وأول مرة اتكرم بالشكل ده في مصر، وده أحسن تكريم في الدنيا إنك تحس إن بلدك شايفة شغلك وبتقدر إسهاماتك"."أكيد فحماية التراث والنشاط في المجال ده هو السبب الرئيسي"."مركزة في كلية الآثار والتراث الحضاري في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، واللي بيديني الدعم الأساسي هو رئيس الأكاديمية الدكتور اسماعيل عبد الغفار اسماعيل فرج، هو مش بس بيدعم الكلية ولكن بيدعم الكوادر النسائية وبيشجعنا بشكل مستمر."كمان بسعى لإشراك القطاع الخاص في حماية التراث من خلال منح للطلبة الغير قادرين في الكلية والأقسام اللي التراث المصري محتاجها، ومش موجودة في الكليات التانية في مصر والعالم العربي"."كمان بحاول إنشاء معمل ترميم على أحدث طراز في أسوان لتدريب الطلبة والأثريين يكون مماثل لمعمل المتحف المصري الكبير لأن صعيد مصر يستاهل يكون في الكوادر المدربة والمعامل اللي يترمم فيها الآثار بأحدث وسائل التكنولوجيا العالمية"."شغالة حاليًا على مشروع بحثي مع جامعة أوكسفورد بفريق عمل من الطلبة في الأكاديمية من كليات الحاسبات والمعلومات والعلوم السياسية وكلية الآثار والتراث الحضاري لعمل قوائم لآثار مصر اللي من حقها تستردها من ٢٠٠ سنة طبقًا للقوانين المختلفة وظروف تطبيقها""الحقيقة المستقبل محتاج شغل كتير قوي ورؤية واستراتيجية واضحة تتخذ بمشاركة اكاديمية ومجتمعية"