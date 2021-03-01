كل ما تريد معرفته عن جائزة الدولة للمبدع الصغير (شروط التقدم وقيمة الجائزة)





أعلنت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، خلال مؤتمر صحفي، تحت رعاية انتصار السيسي، حرم رئيس الجمهورية، ظهر اليوم الأحد، تفاصيل انطلاق جائزة الدولة للمبدع الصغير، التي تم استحداثها مؤخرا بهدف النهوض بالفنون والآداب.





ونرصد لكم متابعي بوابة "الفجر" الإلكترونية، قيمة وشروط وفروع جائزة الدولة للمبدع الصغير، وهي كالتالي:-





شروط التقدم لـ "جائزة الدولة للمبدع الصغير"

وهناك عدة شروط للتقدم لـ "جائزة الدولة للمبدع الصغير"، وهي كالتالي:-





- أن يكون المتقدم مصرى الجنسية.





- ألا يتجاوز سن المتقدم فى أول يوم لفتح باب التقدم الوارد في الإعلان عن الجائزة ثمانى عشرة سنة ميلادية.





- ألا يكون قد سبق له الفوز بالجائزة، ما لم تتضمن الأعمال المقدمة منه إضافات إبداعية جديدة.





- أن يلتزم المُتقدم بالفئة العمرية المُشار إليها بالإعلان والمقسمة لمستويين من 5 حتى 12 عامًا كمستوى أول ومن فوق 12 حتى 18 عام كمستوى ثانى.





- ألا يتم التقدم بالعمل نفسه لجائزة أو مسابقة أخرى حتى صدور الإعلان عن نتيجة الجائزة.





- ألا يكون العمل المُقدم قد سبق له الفوز بجائزة أو مسابقة أخرى، لا يحق للشخص التقدم بأكثر من عمل.





- استيفاء استمارة الجائزة، على أن يرفق بها صورة بطاقة الرقم القومى لولى أمر المتقدم، وصورة شهادة ميلاد وصورة شخصية حديثة للمتقدم.





- في حالة تعذر وجود ولى الأمر (الأب) يرفق مع الأوراق توكيل خاص بالتعامل المالى والإدارى على الجائزة أو صورة طبق الأصل من قرار الوصاية على المتقدم.





- فى حالة العمل الجماعى يُشترط لقبوله موافقة المشتركين فيه، وتُحدد نسب المشاركة كتابةً من قبلهم، وإذا لم تحدد نسب المشاركة تُقسم الجائزة عليهم بالتساوى.





- فى حال ثبوت انتحال أو سرقة العمل المقدم للجائزة أثناء مراحل التحكيم أو بعد منح الجائزة، يُستبعد المتقدم من الترشح للجائزة ويحرم من التقدم لها مرة أخرى، ويتم سحب الجائزة في حالة الحصول عليها.





- يكون هناك مرحلة أولى لفرز الأعمال المقدمة، ومرحلة ثانية للأعمال التى تم تصعيدها من المرحلة الأولى لعمل مقابلة شخصية للمتقدم لمناقشة العمل المقدم وتقييمه وذلك بمقر المجلس الأعلى للثقافة.





- فى حالة وفاة المُتقدم بعد المقابلة الشخصية يعتبر التقدم قائمًا.





- تستبعد إداريًا الأعمال التى لم تستوفى شروط الجائزة.





- إرسال الأعمال على (CD أو فلاش ميمورى) مع الأوراق المطلوبة بواسطة البريد على عنوان المجلس الأعلى للثقافة "1 شارع الجبلاية ساحة دار الأوبرا المصرية - الجزيرة - الزمالك - القاهرة" (لا يقبل العمل بعد انتهاء الفترة المعلن عنها للتقدم).





- تقدم الأعمال المقدمة للجائزة بداية من 28 فبراير حتى 25 مارس.





ما قيمة جائزة الدولة للمبدع الصغير ؟

تبلغ القيمة المالية لكل فرع من فروع الجائزة 40 ألف جنيه، وتقسم إلى فئتين عمريين، من سن 5 حتى 12 سنة، ومن 12_ 18 سنة.



