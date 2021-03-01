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رئيس جامعة الأزهر يتفقد لجان امتحانات كلية الإعلام

الإثنين 01/مارس/2021 - 04:42 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد
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تفقد الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، اليوم الاثنين، أعمال لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2020 2021م بكلية الإعلام بنين بالقاهرة.
وأوضح المركز الإعلامي بالجامعة أن الجولة التفقدية تأتي في إطار متابعة رئيس الجامعة لانضباط سير العمل باللجان، والوقوف على التزام الكليات والطلاب بجميع الإجراءات الاحترازية والوقائية في مواجهة جائحة فيروس كورونا؛ من أجل الحفاظ على سلامة الجميع.
وحذر رئيس الجامعة خلال جولته التي رافقه خلالها كل من: الدكتور غانم السعيد، عميد الكلية، والدكتور رضا عبد الواجد، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب؛والدكتور أحمد زارع المتحدث الرسمي لجامعة الأزهر، أبناءه الطلاب من الانسياق وراء الشائعات، وحثهم على ضرورة الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية،
وطالب رئيس الجامعة بالعمل على توفير الأجواء المناسبة للطلاب داخل اللجان؛ لمساعدتهم في أداء الامتحان بسهولة ويسر.
وخلال تفقد اللجان أشاد رئيس الجامعة بما لحظه من التزام بالتعليمات التي عممتها إدارة الجامعة على كليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم، والتي طبقتها الكليات؛ والمتمثلة في: رش وتطهير وتعقيم قاعات الامتحان، وجميع مباني الكليات، إضافة لتخصيص مداخل ومخارج منفصلة لدخول الطلاب؛ لمنع التدافع والتزاحم؛ حرصًا على سلامة الطلاب.
بجانب ذلك تأكد رئيس الجامعة من توفير أجهزة طبية لقياس درجة الحرارة لمنسوبي الجامعة في مداخل الكليات؛ للاطمئنان على حالة الطلاب قبيل بدء لجان الامتحانات، كما تضمنت الإجراءات الاحترازية التباعد داخل اللجان بين الطلاب، وارتداء الجميع للكمامات.
وفي نهاية الجولة، وجه فضيلة رئيس الجامعة الشكر لإدارة الكلية والمشرفين على تنظيم الامتحانات؛ لما لمسه من التزام وانضباط بالتعليمات والإجراءات التي وضعتها الجامعة لضبط العملية الامتحانية داخل اللجان وخارجها، مشددًا على ضرورة الاستمرار في مراقبة ومتابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية؛ لمواجهة جائحة كورونا، وكذلك بالضوابط واللوائح المنظمة لسير لجان الامتحانات.

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