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إحالة مدير الإدارة القانونية بالمجتمعات العمرانية للمحاكمة

الإثنين 01/مارس/2021 - 04:42 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
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قررت وزارة العدل إحالة مدير عام الإدارة القانونية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، للمحاكمة التأديبية العاجلة بعد ثبوت إرتكابه مخالفات قانونية وإدارية جسيمة.

وكشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن مدير عام الإدارة القانونية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة "قيادي سابقًا" وحاليًا قائم بالعمل خرج على مقتضى الواجب الوظيفي وخالف القواعد والتعليمات المنظمة للوائح والقوانين.

وتبين من أوراق القضية، أن المحال إعتمد الكتاب الصادر من قطاع الشئون العقارية والتجارية بالهيئة لرئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة المقيد برقم 8351 بتاريخ 11 فبراير 2020 بشأن إلغاء تخصيص قطعة الأرض محل النزاع والمخصصة لشركة طوب أحمد شافعي وشركاه بقصد التلاعب والتزوير باسم مصانع شافعي للطوب الرملي وبما ينعكس على آثاره التراخي في تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 3913 لسنة 70 ق منذ اعلانه بالصيغة التنفيذية 28 أغسطس 2019 حتى رفض الإشكالين رقمي 2263 لسنة 74 ق و4125 لسنة 74 ق خلال شهر يناير.

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