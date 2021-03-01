رائدة أعمال تكشف أضرار كورونا على المشروعات الصغيرة

أكدت رائدة الاعمال هاجر الحمد على الدور الكبير الذي يمكن ان يلعبة رواد الاعمال في دعم الاقتصاد والنمو التجاري ودعم الحركة والنشاط السياحي في أي بلد من خلال منتجاتهم المتنوعة والتي تحمل تبع من البيئة المحلية وتعكس الثقافة والتراث الاصيل.





وقالت الحمد ان التأثيرات التي خلفتها جائحة كورونا على الكل لم تستثن رواد الاعمال، الا ان الكثير منهم عمد الى امكاناياته الذاتية لامتصاص التأثيرات وتخفيف الخسائر.

أضافت ان ازمة كورونا صاحبها العديد من العوامل السالبة والتي من بينها تقلص المعارض التي كانت تمثل نوعا من الفرص لرواد الاعمال لعرض اعمالهم واقتناص جمهور المستهلكين الذين يترددون على المعارض من اجل المتعة والتسوق.





واختتمت " كورونا اثرت أيضا على نشاط رواد الاعمال والأسر المنتجة لأنها تعتمد على ذاتها في توفير رؤوس الاموال المطلوبة لتسيير العمل من مواد اولية ومرتبات عمال وايجارات للمحلات الى آخره من متطلبات العمل.

يذكر أن الكويتيه هاجر الحمد تعد من أشهر سيدات الأعمال و من مشاهير السوشيال ميديا والتواصل الاجتماعي وحققت شهرة واسعة من خلال صفحتها hajarallhamad التى تضع عليها موضوعات متميزة .