Advertisements

5 خطوات للتسجيل عبر موقع لقاح كورونا ورابط سريع لإرسال البيانات

الإثنين 01/مارس/2021 - 04:39 م
موقع تسجيل لقاح كورونا
موقع تسجيل لقاح كورونا
Advertisements
5 خطوات للتسجيل عبر موقع لقاح كورونا ورابط سريع لإرسال البيانات

ننشر لكم في السطور التالية 5 خطوات للتسجيل عبر موقع لقاح كورونا ورابط سريع لإرسال البيانات وخاصة الأطقم الطبية والعاملين في المجال الطبي، إلى جانب أصحاب المراض المزمنة، وكبار السن.

وتم فتح موقع تسجيل لقاح كورونا، أبوابه أمام الراغبين في التسجيل للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ويمكن ل"أصحاب الفئات المذكورة الدخول عبر هذا الرابط بسهولة لتسجيل وإرفاق البيانات (((((هنااااااااا)))))

وعن خطوات التسجيل عبر موقع لقاح كورونا تقدم بوابة الفجر الإلكترونية رابط موقع تسجيل لقاح كورونا الذي أطلقته وزارة الصحة والسكان يوم 28 من فبراير للفئات التي تم تحديد أولوية قبول طلبها

خطوات التسجيل عبر موقع لقاح كورونا

ثانياً: تحديد أي فئة تنتمي إليها.

ثالثاً: اختيار الفئة المحددة.

رابعاً: ملء البيانات ووضع الاسم والمحافظة وبيانات الاتصال.

خامساً: إرفاق التقارير الطبية التي تثبت المرض المزمن.

أخبار تهمك

عاجل.. مجلس الوزراء يعلن تأجيل تطبيق قانون التسجيل العقاري

منذ يوم

عاجل.. السيسي يصدر توجيها جديدا بشأن استئناف الدراسة والامتحانات

منذ يوم

ترتيب هدافي بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز

منذ أقل من ساعتين

بيان عاجل للحكومة بسبب خلل النظام الإلكتروني بامتحانات الثانوية العامة

منذ حوالي 6 ساعات

موسيمانى يطالب الأهلي بضم نجم سيمبا التنزانى

منذ ساعة و 6 دقيقة

عاجل.. بيراميدز يقرر رحيل نجمه نهاية الموسم

منذ حوالي 22 ساعة

مرتضى منصور يعلق على الأحداث والأزمات الحالية في الزمالك

منذ ساعتين و 17 دقيقة

أليو ديانج يثير أزمة كبرى في الأهلي

منذ أقل من ساعتين

خاص.. تعرف على حقيقة وضع الفنان عادل إمام على جهاز تنفس

منذ أقل من نصف ساعة

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. مستقبل وطن يتقدم بشكوى ضد إبراهيم عيسى

منذ ساعتين و 33 دقيقة

"الصحة" تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن لقاح "كورونا"

منذ حوالي 9 ساعات

تصريحات مثيرة من لاعب الزمالك السابق بسبب هدف الأهلي في الطلائع

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. الكشف الطبي يحسم مصير مشاركة نجم الأهلي ضد فيتا كلوب

منذ 5 دقائق

ميدو: عبدالحميد بسيوني أخطأ وموسيماني ذكي

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. تعرف على سبب وفاة الفنانة أحلام الجريتلي

منذ حوالي 17 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:34 م

عاجل.. مستقبل وطن يتقدم بشكوى ضد إبراهيم عيسى

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

03:08 م

عاجل.. الكشف الطبي يحسم مصير مشاركة نجم الأهلي ضد فيتا كلوب

05:02 م

عاجل.. تعرف على سبب وفاة الفنانة أحلام الجريتلي

11:57 م

أليو ديانج يثير أزمة كبرى في الأهلي

03:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات