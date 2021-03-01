أتلتيكو مدريد يتصدر.. تعرف على ترتيب الدوري الإسباني بعد الجولة الـ25





تصدر أتلتيكو مدريد ترتيب جودل مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم "الليجا"، وذلك عقب التغلب على منافسه فياريال، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعت بين الفريقين يوم أمس.





فوز أتلتيكو مدريد





وفاز فريق أتلتيكو مدريد على نظيره فياريال بهدفين دون رد، في لقاء كبير جمعهما على استاد "لاسيراميكا"، لينجح رفاق سيميوني في الصدارقة بفارق مريح.





أتلتيكو مدريد يتصدر





وواصل أتلتيكو مدريد صدارته لترتيب الدوري الإسباني، وبفارق 5 نقاط عن فريق برشلونة المتوهج في آخر مباراة له، ليؤمن نفسه بعيداً وبفارق جيد.





نقاط أتلتيكو مدريد





ووصل أتلتيكو مدريد إلى النقطة الـ58 وضعته في الصدارة، حيث انتزع 3 نقاط من فياريال صاحب المركز السابع برصيد 37 نقطة في المسابقة.





الفارق بين أتلتيكو مدريد وبرشلونة





واتسع الفارق بين أتلتيكو مدريد وفريق برشلونة المنتشي، إلى 5 نقاط كاملة، حيث أن الأتلتي في جعبته 58 نقطة، بينما أبناء كتالونيا في المرتبة الثالثة بـ53 نقطة.





أتلتيكو مدريد وترتيب الليجا





ويتصدر أتلتيكو مدريد ترتيب الدوري الإسباني بـ28 نقطة خلفه برشلونة برصيد 53 نقطة، في حين يأتي ريال مدردي في المركز الثالث بـ52 وله مباراة حال الفوز بها سيرتقي للوصافة.











