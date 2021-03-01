مقتل ٩ مدنيين خلال اشتباكات لمسلحون وسط مالي





وقال مسئولون محليون: إن مجموعتين مختلفتين من المهاجمين، الذين كانوا يستقلون عربات دفع رباعي ومسلحين بمدافع رشاشة، هاجمتا قرى جوري وسيميكاندا ودجامناتي التي تقطنها عرقية دوجون في إقليم موبتي الذي اجتاحه عنف المتشددين والعنف العرقي خلال سنوات القليلة الماضية.





فيما حمّل رئيس بلدية بانكاس القريبة من جوري وسيميكاندا مولاي جيندو المسلحين الذين قتلوا في وقت سابق 8 أشخاص في هجومين على موقع عسكري، وقاعدة لقوات الأمن مسئولية الحادث الجديد.





وتشهد مالي هجمات من حين لآخر على قوات الأمن، وقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة والمدنيين من قبل الجماعات المتطرفة المرتبطة بتنظيم القاعدة، كما تسعى لتأجيج صراعا عرقيا بين مجتمعات زراعية مثل الدوجون ورعاة الماشية من عرقية فولاني.