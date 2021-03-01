أماكن تواجد الحملة القومية التطعيم ضد شلل الأطفال (انفوجراف)

استأنفت صباح اليوم الاثنين، الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، عملها لليوم الثاني على التوالي، وتستمر حتى الأربعاء 3 مارس 2021 بالمجان للأطفال من عمر يوم حتى 5 سنوات.



وأكدت وزيرة الصحة والسكان، نجاح مصر في الحصول على 38.2 مليون جرعة من طعم ("SABIN" أحادي التكافؤ) ضد مرض شلل الأطفال بالرغم من التحديات الحالية التي تواجهها بعض دول العالم في الحصول على هذا النوع من التطعيمات، وذلك بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ومنظمة "اليونسيف"، في إطار الحرص على استمرار مصر خالية من مرض شلل الأطفال.



واستعرض "الفجر"، اماكن تواجد الحملة بجميع المحافظات كالاتي:



- يتم تنفيذ الحملة في جميع محافظات الجمهورية



- التطعيم من خلال فرق ثابتة بمكاتب الصحة والاماكن الاتية:



- الوحدات المراكز الصحية

- الميادين الكبرى

- محطات القطارات

- مترو الأنفاق

- بجوار المساجد والكنائس

- النوادي والأسواق

- مواقف الاتوبيسات والسيارات

- التطعيم في القري يتم من خلال المرور على المنازل



- الحملة مستمرة حتى يوم الثلاثاء 3 مارس، للأطفال من عمر يوم وحتى 5 سنوات