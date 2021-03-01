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اطلاق برنامج الابتكار لتحديات اللاجئين في الأردن

الإثنين 01/مارس/2021 - 04:58 م
بوابة الفجر
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 أطلقت شركة المتكاملة لتنمية المشاريع الريادية " فينتشر اكس"، برنامج الابتكار الاردني لإيجاد حلول تستهدف التحديات التي تواجه اللاجئين بالمملكة من خلال الابتكار التكنولوجي.

ووفق بيان للشركة اليوم الاثنين، أطلق البرنامج بالتعاون مع منصة الابتكار والهاكاثون في فنلندا "يلتراك" بدعم من منصة الأسواق النامية ومختبرات الابتكار التكنولوجي التابعة للأمم المتحدة "ينتل".

ويهدف البرنامج إلى ايجاد حلول لتحديات محددة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومساعدة فئات اللاجئين من خلال التكنولوجيا والابتكارات، وكذلك مساعدة الشركات الفنلندية على التوسع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وفرص تبادل المعلومات والخبرات بين جميع الجهات والشركات المشاركة بالبرنامج واحتمالية إيجاد فرص جديدة. وبرنامج الابتكار الأردني هو مشروع ينفذ عبر الشبكة العنكبوتية يستقطب الشركات الفنلندية ذات الكفاءات المناسبة والطموحة لمعالجة التحديات التي تواجهها النساء والفتيات اللاجئين بالمملكة في مجالات الصحة والتعليم والطاقة والنظام الصحي عبر ورشة استكشافية للسوق المحلية نهاية الشهر الحالي، يعقبها سباق إلكتروني (هاكاثون) لــــ48 ساعة بالتعاون مع شركاء للتحديات في الفترة بين 21 إلى 23 مايو المقبل.

وقال الشريك الإداري في شركة فينتشر إكس، يوسف حميد الدين، إن أهمية البرنامج لا تقتصر على خدمة مخيمات اللاجئين، بل تشمل جميع الأفراد في ظل أوضاع اللاجئين المقيمين في داخل المخيمات أو خارجها.

وأكّد الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك في منصة الابتكار والهاكاثون في فنلندا، يوهاني كيفيكانغاس، أهمية البرنامج في المنطقة انطلاقا من الأردن، فيما أشارت مديرة العلاقات العامة والاتصال المؤسسي والتنمية الريادية في " فينتشر اكس"، ميرا السمّان، إلى أن هذا النوع من البرامج هو الأول من نوعه في المنطقة.

وأوضح مدير المختبر ورئيس المكتب في "ينتل"، رازي لطيف، أن الأردن مركز إنساني مهم لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويمكن للأمم المتحدة أن تدعم المجتمعات داخل الأردن وأيضا عبر المنطقة. بدورها، قالت مديرة المشروع ماريوكا هولوبينن من منصة الأسواق النامية، إن وجود شركاء التحدي المحليين المطلعين والمستعدين للمشاركة في إنشاء ودعم الشركات الفنلندية كان دائمًا الأولوية الأولى في تحديد شركاء التحدي.

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