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موقع تسجيل لقاح كورونا| تعرف على الفئات المستحقة للحصول على لقاح كورونا

الإثنين 01/مارس/2021 - 04:48 م
موقع تسجيل لقاح كورونا
موقع تسجيل لقاح كورونا
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تقدم بوابة "الفجر" الإكترونية خدمة لقرائها لمعرفة الفئات الأكثر استحقاقا من تلقي لقاح كورونا الجديد، وفقا لما أعلنته وزارة الصحة والسكان.

الفئات المستحقة للحصول على لقاح كورونا
أكدت وزارة الصحة والسكان أن هناك فئات أولى بالحصول على تطعيم كورونا، وهم الأطقم الطبية، وأصحاب الأمراض المزمنة، كما أن هناك 6 فئات ممنوعة من التطعيم أبرزها المسافرين للخارج، والذين لديهم نقص في المناعة والحوامل والمرضعات.

طريقة التسجيل لتلقي لقاح كورونا بسهولة
وازدادت في الاونة الاخيرة عمليات البحث حول طريقة التسجيل لتلقي عمليات لقاح كورونا خلال هذه الفترة عبر المنصات الإلكترونية حيث قامت وزارة الصحة والسكان بفتح الباب مرة أخرى للتسجيل، إلا أنها استثنت فئات معينة من التطعيم، ويستوعب الموقع تسجيل حالات تصل إلى 5 ملايين مواطن فى نفس الوقت، كما أن هناك أكثر من 23 مليون مستهدفين بالتطعيم كفاءات أولى باللقاح، وفقا لما أعلنته الوزارة في بيانات رسمية لها.

ولمن يرغب في التسجيل للحصول على لقاح كورونا المستجد، يمكنه الدخول عبر الموقع الرسمي الإلكتروني التالي (اضغط هنا).

وخلال التسجيل سيجد المواطنين المستحقيق لقاح كورونا عد تنازلي يوضح له عدد الذي قاموا بالتسجيل، بالإضافة إلى عدد الساعات التي يمكن للمواطن التسجيل فيها خلال الموقع.

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