خاص.. تعرف علي هجوم منتخب مصر فى معسكر مارس أمام كينيا وجزر القمر









استقر حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول على ضم 4 مهاجمين خلال معسكر مارس القادم الذي سيتخلله مواجهتان أمام كل من كينيا وجزر القمر ضمن مباريات تصفيات كأس الأمم الإفريقية أيام 25 و29 مارس القادم.





وعلم الفجر الرياضي أن حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول استقر على ضم كل من مصطفى محمد مهاجم جالطة سراي التركي وأحمد حسن كوكا مهاجم أولمبياكوس اليوناني وأحمد ياسر ريان مهاجم سيراميكا كليوباترا وحسام حسن مهاجم سموحة.





وكان المنتخب الوطني حقق الفوز على توجو ذهابًا وإيابًا ضمن مباريات الجولة الثالثة والرابعة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية ليبقي له نقطة واحدة للصعود لكأس الأمم الإفريقية.



