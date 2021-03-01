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خاص.. تعرف علي هجوم منتخب مصر فى معسكر مارس أمام كينيا وجزر القمر

الإثنين 01/مارس/2021 - 04:54 م
بوابة الفجر
محمد جمال
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استقر حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول على ضم 4 مهاجمين خلال معسكر مارس القادم الذي سيتخلله مواجهتان أمام كل من كينيا وجزر القمر ضمن مباريات تصفيات كأس الأمم الإفريقية أيام 25 و29 مارس القادم.

وعلم الفجر الرياضي أن حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول استقر على ضم كل من مصطفى محمد مهاجم جالطة سراي التركي وأحمد حسن كوكا مهاجم أولمبياكوس اليوناني وأحمد ياسر ريان مهاجم سيراميكا كليوباترا وحسام حسن مهاجم سموحة.

وكان المنتخب الوطني حقق الفوز على توجو ذهابًا وإيابًا ضمن مباريات الجولة الثالثة والرابعة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية ليبقي له نقطة واحدة للصعود لكأس الأمم الإفريقية.

ويذكر أن أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية التى تدير الاتحاد المصرى لكرة القدم سيكون رئيس البعثة الخاصة بالمنتخب الوطني المسافرة إلى كينيا.

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