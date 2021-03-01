عاجل.. الكشف الطبي يحسم مصير مشاركة نجم الأهلي ضد فيتا كلوب

تقرر أن يخضع نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للفحص الطبي خلال الساعات القليلة المقبلة، لتحديد موقفه من التواجد في التدريبات الجماعية.





وغاب محمد الشناوي حارس مرمى الفريق، عن تدريبات الفريق اليوم بقرار من الجهاز الفني والطبي، بعد تعرض اللاعب لكدمة قوية خلال مباراة طلائع الجيش، بالدوري العام.





ومن المنتظر أن يخضع الشناوي للفحص الطبي تحت قيادة الدكتور أحمد أبوعبلة طبيب الفريق، لتحديد موقفه من التواجد في التدريبات ومباراة فيتا كلوب الكونغولي، بدوري أبطال إفريقيا.





واستأنف الأهلي تدريباته اليوم دون الحصول على راحة سلبية من التدريبات عقب الفوز على طلائع الجيش، بهدفين مقابل هدف وحيد بالمباراة التي أقيمت مساء أمس ضمن منافسات الدوري العام.





ويستعد الأهلي لمواجهة فريق فيتا كلوب الكونغولي المقرر إقامتها يوم 6 مارس الجاري في الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.



