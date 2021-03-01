مرشح برشلونة يكشف عن المدرب المحتمل لقيادة الفريق حال نجاحه

أشارت تقارير صحفية إسبانية ، اليوم الاثنين، إلى أبرز خيار يفكر فيه خوان لابورتا، المرشح لرئاسة نادي برشلونة، في حال تقرر رحيل الهولندي رونالد كومان، المدير الفني للفريق.





وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، أن لابورتا يفكر في تعيين ميكيل أرتيتا، المدير الفني لآرسنال، مدربا لبرشلونة إذا غادر كومان ملعب كامب نو، كما أن لابورتا منتبه جدًا لتطور أرتيتا مع الجانرز، بعدما بدأ مسيرته التدريبية كمساعد لبيب جوارديولا، في مانشستر سيتي.





وقاد الإسباني أرتيتا قيادة آرسنال، منذ ديسمبر 2019، ووقع بعد ذلك عقدًا لمدة 3 مواسم ونصف، حتى صيف 2023، ويتنافس 3 مرشحين على مقعد رئيس برشلونة، وهم خوان لابورتا، وفيكتور فونت، وتوني فريسكا.



