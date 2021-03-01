عاجل.. الأزمات تضرب الأهلي قبل موقعة فيتا كلوب بدوري الأبطال

يخوض فريق النادي الأهلي مواجهة هامة مساء يوم السبت المقبل عندما يستقبل نظيره فيتا كلوب الكونغولي على ستاد القاهرة الدولي ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.





ويبحث المارد الأحمر عن تحقيق الفوز في مباراة يوم السبت المقبل أمام فيتا كلوب الكونغولي لتعويض إخفاقه في المباراة الماضية أمام سيمبا التنزاني والتي خسرها بهدف دون رد.





ويواجه الأهلي العديد من الغيابات في مباراة يوم السبت المقبل بسبب الإصابة حيث يفتقد الفريق الأحمر لمجموعة من اللاعبين المهمين في المباراة.





ويفتقد الأهلي لخدمات كلا من علي معلول المصاب بشد في العضلة الخلفية وصلاح محسن الذي يعاني من شد في العضلة الأمامية ووليد سليمان الذي لا يزال يعاني من إصابة بمزق في العضلة الخلفية، وناصر ماهر الذي لين يكون جاهزًا إلا بعد المباراة بسبب عدم مشاركته في التدريبات الجماعية بصورة كاملة بسبب عودته من الإصابة بعد غياب تجاوز 3 أشهر.



