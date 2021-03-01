التموين: تحرير621 محضر خلال الأوكازيون الشتوي حتى الأن





تنفيذًا لتوجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بمتابعة المحال المشاركة في الاوكازيون، للتأكد من جدية الأسعار المعروضة علي السلع وجودتها، أكد المهندس أيمن حسام مساعد الوزير لشئون التجارة الداخلية، إنه تم تحرير 621 محضر منها 3 محاضر لمحال مشاركة لم تقوم بإعلان الأسعار، و 618 محضر اخرين تنوعوا ما بين الاوكازيون الوهمي والعمل بدون تصريح.





وقال حسام إن عدد المحال المشاركة في الاوكازيون بعد مد فترة الاوكازيون طبقاً لقرار الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية وصل الى 3060 محال تجاري، كان للقاهرة نصيب كبير من تلك المحال بعدد يصل 1194 محال تجاري ثم الجيزة 447 ثم الاسكندرية 303 يليها المنيا 118 محال مشارك ثم سوهاج 97 محال تجاريا.





واكد على أن قطاع التجارة الداخلية بمفتشيه سيواصل الحملات الرقابية على المحال المشاركة تنفيذًا لتعليمات الدكتور علي المصيلحي ، مشيرا الى ان الهدف من الاوكازيون هو تحقيق الرواج التجاري للمحال وحصول المواطنين على سلع بتخفيضات تصل في بعضها الى 50%، يذكر ان الدكتور علي المصيلحي كان قد اصدر قرار بمد الاوكازيون حتى 28 مارس القادم بهدف تنشيط التجارة الداخلية .





وتناشد الوزارة جموع المستهلكين بالإبلاغ عن اي مخالفات تتم خلال تسوقهم في المحال التجارية من خلال الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك ١٩٥٨٨ ، او عن طريق الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة ١٦٥٢٨.