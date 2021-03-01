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برعاية أردوغان.. أنقرة صنعت الإخوان لغرض الإرهاب

الإثنين 01/مارس/2021 - 05:08 م
بوابة الفجر
وكالات
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إن العلاقة بين تركيا والإخوان الإرهابية تستند إلى المصلحة المتبادلة؛ إذ تدعمهم أنقرة بالمال والسلاح مقابل مساعدتهم لها في مخططها بالمنطقة


أكد مراقبون أن تركيا أصبحت مسرحا بديلا لعمليات تنظيم الإخوان الإرهابي وقياداته الهاربة من مصر عقب ثورة 30 يونيو/حزيران 2013، حيث تحظى الجماعة الإرهابية بدعم من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

 

 

وقال المفكر الإسلامي ثروت الخرباوي إن العلاقة بين تركيا وجماعة الإخوان الإرهابية تستند إلى المصلحة المتبادلة؛ إذ تدعمهم أنقرة بالمال والسلاح مقابل مساعدتها في إعادة إحياء ما يسمى بـ"الإمبراطورية العثمانية".


وبالرغم من فشل المنظومة الإعلامية للإخوان وانهيارها تماما على مدار سنوات، إلا أنها لا تزال تمثل أبواق فتنة وتسعى بكل جهد لتدمير المنطقة وإن كانت محاولاتها فاشلة رغم المليارات التي أنفقت عليها.

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تركيا انقرة الاخوان

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