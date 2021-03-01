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درة تستعيد ذكرياتها في باريس عبر "انستجرام"

الإثنين 01/مارس/2021 - 05:15 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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شاركت الفنانة درة، جمهورها ومتابعيها بـ صورة جديدة لها عبر خاصية الاستوري علي حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

حيث ظهرت درة في الصورة وهي تسترجع ذكرياتها في باريس مما اثار اعجاب متابعيها.

وتستكمل الفنانة درة، تصوير باقي مشاهدها من فيلمها الجديد "الكاهن" حيث يشاركها البطولة كل من النجوم محمود حميدة وإياد نصار فتحي عبد الوهاب وحسين فهمي جمال سليمان والعمل من إخراج عثمان أبو لبن، وتأليف محمد ناير وينتمي إلى فئة أفلام الرعب في إطار أكشن، وتستعد النجمة درة في الوقت نفسه لبداية تصوير مسلسلها الرمضاني الجديد "بين السما والأرض"، من بطولة هاني سلامة ويخرجه ماندو العدل ويكتبه إسلام حافظ ومن إنتاج سينرجي.

والفيلم يعتبر استمرارا لخطة شركة سينرجي في الجمع بين النجوم في عمل وأحد وخصوصا أن كل منهما قدم البطولة المطلقة في أعمال سابقة.

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