بقرار وزاري .. عمرو الدخاخني مديرا تنفيذيا لمستشفيات جامعة بنها

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي، القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، صدور قرار وزاري بتعيين الدكتور الدكتور عمرو محمد صلاح الدين الدخاخني، الأستاذ المساعد بكلية الطب البشري جامعة بنها، مديرا تنفيذيا لمستشفيات جامعة بنها لمدة ثلاث سنوات.



وقال الدكتور عمرو الدخاخني، إنه سيستكمل مسيرة التطوير والإنجاز في المستشفى والتي شارك فيها زملائه، مشيرًا إلى أن بابه مفتوح للجميع، سواء المواطنين أو المرضى والأطقم الطبية لصالح العمل العام والنهوض للمستشفى والخدمة بها، وحل المشكلات على أرض الواقع.