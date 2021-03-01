تقارير - اتفاق على رئيس كاف الجديد.. وأبو ريدة ولقجع لمجلس فيفا









اتفق المرشحون لرئاسة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، أحمد ولد يحيى، رئيس الاتحاد الموريتاني، وأوجستين سنجور، رئيس الاتحاد السنغالي، والإيفواري جاك أنوما، على دعم المرشح الجنوب إفريقي، باتريس موتسيبي، لمنصب رئيس الكاف.





وبحسب تقارير صحفية سينال كل من ولد يحيى وسنجور منصب نائب رئيس الكاف، كما أن رئيس الاتحاد الموريتاني سيتولى منصبا مهما في الفيفا، بينما سيحظى موتسيبي، مالك نادي صن داونز الجنوب إفريقي، برئاسة الاتحاد القاري.





وسيُوقع اتفاق رسمي على هذه الأمور بين المرشحين للرئاسة، في نواكشوط، وفقا لمصدر رفيع المستوى.





يُذكر أن ولد يحيى، يحظى بدعم قوي من الحكومة الموريتانية، وكذلك بعض الاتحادات الإفريقية.



