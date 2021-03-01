انفوجراف انفوجراف Advertisements لماذا يسعى أردوغان لتأسيس حزب للإخوان؟ الإثنين 01/مارس/2021 - 05:15 م Advertisements شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا بداية الفحص الكلمات المفتاحية المعارضة الرئيس التركي اردوغان أخبار تهمك مرتضى منصور يعلق على الأحداث والأزمات الحالية في الزمالك منذ حوالي 3 ساعات عاجل.. مجلس الوزراء يعلن تأجيل تطبيق قانون التسجيل العقاري منذ يوم عاجل.. تعرف على سبب وفاة الفنانة أحلام الجريتلي منذ حوالي 18 ساعة عاجل.. مستقبل وطن يتقدم بشكوى ضد إبراهيم عيسى منذ حوالي 3 ساعات بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد منذ ساعتين و 40 دقيقة تصريحات مثيرة من لاعب الزمالك السابق بسبب هدف الأهلي في الطلائع منذ حوالي 11 ساعة عاجل.. الأزمات تضرب الأهلي قبل موقعة فيتا كلوب بدوري الأبطال منذ 43 دقيقة ترتيب هدافي بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز منذ ساعتين و 17 دقيقة عاجل.. بيراميدز يقرر رحيل نجمه نهاية الموسم منذ حوالي 23 ساعة بيان عاجل للحكومة بسبب خلل النظام الإلكتروني بامتحانات الثانوية العامة منذ حوالي 6 ساعات عاجل.. السيسي يوجه بتأجيل تطبيق قانون الشهر العقاري منذ أقل من نصف ساعة ميدو: عبدالحميد بسيوني أخطأ وموسيماني ذكي منذ حوالي 13 ساعة عاجل.. الكشف الطبي يحسم مصير مشاركة نجم الأهلي ضد فيتا كلوب منذ ساعة الا ربع أليو ديانج يثير أزمة كبرى في الأهلي منذ ساعتين و 18 دقيقة مرشح برشلونة يكشف عن المدرب المحتمل لقيادة الفريق حال نجاحه منذ ساعة الا ربع خاص.. تعرف على حقيقة وضع الفنان عادل إمام على جهاز تنفس منذ ساعة موضوعات متعلقة موسى مصطفى موسى: أردوغان يسعى لزعامة التنظيم الدولي لجماعة الإخوان باحث: العالم أجمع يلفظ الإخوان وينظر لإسطنبول كدولة داعمة للإرهاب لماذا أصبحت محاكمة أردوغان مطلبًا شعبيًا؟ بعد انشقاقه عن أردوغان.. "باباجان" يطلق حزبه الجديد بسبب خسارته لمصر ودعمه للإخوان.. زعيم المعارضة التركية يفتح النار على أردوغان دعم متواصل وحزب سياسي.. كيف فضّل أردوغان الإخوان على شعبه؟ Advertisements