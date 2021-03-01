انفوجراف انفوجراف Advertisements أساليب "أردوغان" للحد من قوة المعارضة التركية الإثنين 01/مارس/2021 - 05:15 م Advertisements شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا بداية الفحص الكلمات المفتاحية المعارضة التركية الرئيس التركي اردوغان أخبار تهمك عاجل.. مستقبل وطن يتقدم بشكوى ضد إبراهيم عيسى منذ حوالي 3 ساعات عاجل.. مجلس الوزراء يعلن تأجيل تطبيق قانون التسجيل العقاري منذ يوم عاجل.. تعرف على سبب وفاة الفنانة أحلام الجريتلي منذ حوالي 18 ساعة بيان عاجل للحكومة بسبب خلل النظام الإلكتروني بامتحانات الثانوية العامة منذ حوالي 6 ساعات عاجل.. بيراميدز يقرر رحيل نجمه نهاية الموسم منذ حوالي 23 ساعة عاجل.. الأزمات تضرب الأهلي قبل موقعة فيتا كلوب بدوري الأبطال منذ 43 دقيقة ميدو: عبدالحميد بسيوني أخطأ وموسيماني ذكي منذ حوالي 13 ساعة مرشح برشلونة يكشف عن المدرب المحتمل لقيادة الفريق حال نجاحه منذ ساعة الا ربع مرتضى منصور يعلق على الأحداث والأزمات الحالية في الزمالك منذ حوالي 3 ساعات أليو ديانج يثير أزمة كبرى في الأهلي منذ ساعتين و 18 دقيقة عاجل.. الكشف الطبي يحسم مصير مشاركة نجم الأهلي ضد فيتا كلوب منذ ساعة الا ربع ترتيب هدافي بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز منذ ساعتين و 17 دقيقة عاجل.. السيسي يوجه بتأجيل تطبيق قانون الشهر العقاري منذ أقل من نصف ساعة بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد منذ ساعتين و 40 دقيقة خاص.. تعرف على حقيقة وضع الفنان عادل إمام على جهاز تنفس منذ ساعة تصريحات مثيرة من لاعب الزمالك السابق بسبب هدف الأهلي في الطلائع منذ حوالي 11 ساعة موضوعات متعلقة أردوغان يحذر بوتين من انهيار أتفاق أستانة نشأت الديهي: أردوغان تلقى أكبر خسارة سياسية في تاريخه "اعتقال المعارضين للعدوان على سوريا".. أردوغان يُواصل سقطاته السياسية المعارضة التركية تهاجم أردوغان بسبب قطر معارض تركي يهاجم سياسات أردوغان التي تسببت بانهيار الليرة المعارضة التركية تفضح ازدواجية نظام أردوغان Advertisements