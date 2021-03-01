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أساليب "أردوغان" للحد من قوة المعارضة التركية

الإثنين 01/مارس/2021 - 05:15 م
بوابة الفجر
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أساليب "أردوغان" للحد من قوة المعارضة التركية
أساليب "أردوغان" للحد من قوة المعارضة التركية

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المعارضة التركية الرئيس التركي اردوغان

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