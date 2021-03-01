شاهد.. منصة "نيتفليكس" تطرح البرومو الدعائي لمسلسل "دراما كوين" لـ فاهيتا

طرحت منصة "نتفليكس" الإعلان الترويجي الرسمي لمسلسل "دراما كوين" الذي تقوم ببطولته الدمية الشهيرة "أبلة فاهيتا"، عبر قناتها الرسمية بموقع نشر الفيديوهات الشهير "يويتوب".



حيث ظهر في الإعلان الأول محاولة بحث "أبلة فاهيتا" عن عمل، ويتم عرض فرصة عليها لتقدم فقرة في إحدى الملاهي الليلية ثم فجأة تحاول الهرب لتبرئة نفسها من جريمة ما، وذلك كله في إطار كوميدي.



ويشارك في بطولة الموسم الأول من مسلسل "دراما كوين" كل من أبنائها الدميتين كارو وبودي، بالإضافة إلى باسم سمرة، ودنيا ماهر، وأسامة عبد الله.



"دراما كوين" الموسم الأول يشارك فيه باسم سمرة، أسامة عبد الله، دنيا ماهر، وأبناء فاهيتا الدميتين كارو وبودي، ومن تأليف أبلة فاهيتا، وإخراج خالد مرعي.



يذكر أن أبلة فاهيتا تقدم برنامج "الدوبلكس" وتستضيف من خلاله مجموعة من الفنانين وفي آخر حلقاته استضافت الفنانة شيرين رضا.

