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وزير الإسكان يصدر حركة تنقلات لعدد من رؤساء أجهزة المدن الجديدة
الإثنين 01/مارس/2021 - 05:22 م
أحمد الشيخ
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أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قراراً وزارياً، بحركة تنقلات محدودة لعدد من رؤساء أجهزة المدن الجديدة.
حيث نص القرار على تولى المهندس عادل سعيد إبراهيم النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، العمل رئيساً لجهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، والمهندس محمد عبدالمقصود رمضان، رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، العمل رئيساً لجهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، والمهندس شريف مجدي حسين شربيني، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، العمل رئيساً لجهاز العاصمة الإدارية الجديدة.
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