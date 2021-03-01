الزمالك يستهدف التعاقد مع قناص الأهلي السابق

تواصل بعض المسؤولين من إدارة الزمالك مع عمرو جمال، مهاجم الأهلي المعار لطلائع الجيش، لبحث إمكانية الحصول على خدماته، في حال انتهاء علاقته بالنادي الأحمر، بنهاية هذا الموسم.





ووفقا لبعض المصادر المقربة من عمرو جمال فإنه لا يمانع من الانتقال لصفوف الزمالك، في حال عدم عودته للأهلي.





ويرغب الزمالك لتدعيم مركز رأس الحربة، خصوصا بعد رحيل نجمه، مصطفى محمد، إلى جالطة سراي التركي.







