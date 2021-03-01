أزمات ليستر سيتي تتصاعد.. تعرف على التفاصيل

أكد بريندان رودجرز مدرب ليستر سيتي الإنجليزي إن الجناح هارفي بارنز يحتاج إلى جراحة في الركبة، وسيغيب 6 أسابيع.





وغادر بارنز (23 عاما) الملعب على محفة قبل لحظات من الاستراحة، خلال خسارة فريقه 3-1 أمام آرسنال في الدوري الإنجليزي، اليوم الأحد.





وقال رودجرز "تحدثت للتو إلى الطبيب، ستكون ضربة قوية لنا، إنها ليست أنباء جيدة، يحتاج إلى جراحة".





وأضاف "سيغيب 6 أسابيع على الأقل، جزء من عظام الركبة تحرك من موضعه، وسيحتاج إلى علاج ذلك".





وتابع "كان يعاني من هذه المشكلة، حاولنا علاجه يوم الخميس لكن هذه الإصابة سيئة".





وكان بارنز واحدا من أهم لاعبي ليستر هذا الموسم وسيسبب غيابه ضررا لفرص فريق رودجرز في إنهاء الموسم بالمربع الذهبي.





وتأتي انتكاسة اليوم الأحد بعد خروج ليستر من الدوري الأوروبي على يد سلافيا براج يوم الخميس الماضي.



