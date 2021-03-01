علاء عمران يعلن برنامجه الانتخابي للصحفيين: الخدمة حق للزملاء

أعلن الصحفي علاء عمران المرشح لعضوية مجلس نقابة الصحفيين، برنامجه الانتخابي على الزملاء أعضاء الجمعية العمومية للنقابة، وذلك قبل انتخابات التجديد النصفي المقرر انعقادها يوم الجمعة المقبل 5 مارس.



وقال "عمران" في برنامجه، إنه في خدمة أسرته الكبيرة الجماعة الصحفية، وأن الخدمة حق للزملاء، وواجب يلتزم به.





ووجه رسالة لأعضاء الجمعية العمومية قائلًا: "يشرفنى ان أحوذ ثقتكم في انتخابات مجلس النقابة، معًا نستطيع تحقيق الأفضل رغم الظروف الصعبة التي تواجه المهنة والنقابة".



وجاء برنامجه كالتالي:



أسعى أن نجعل حصول الزملاء على بدل التكنولوجيا، دون الحاجة إلى الحصول على عقد عمل عند الإحالة للتقاعد أو الفصل من المؤسسة، وان يكون الإحالة للتقاعد برغبة الزميل.



العمل على استكمال خدمات الأحوال المدنية من داخل النقابة، باستخراج شهادات الميلاد والوفاة والقيد العائلي.



العمل على تنفيذ وحدة مرور للتراخيص خاصة بالصحفيين.



جاري التفاوض لتوفير خدمات لأبناء الصحفيين في قطاع الجامعات والمدارس، وذلك من خلال إقامة مركز تقوية للدروس والمناهج التعليمية لأبناء الصحفيين بأسعار مخفضة.



عمل برتوكول تعاون مع وزارة النقل؛ بحيث يتم عمل تخفيض للصحفيين على الاشتراك السنوي للمترو ووسائل النقل العام.



لجنة للإشراف على أعمال الكافتيريا بالنقابة، برئاسة أحد أعضاء المجلس ، بالإضافة إلي تجهيز الدور السادس ليكون كافتيريا نظرًا للظروف التي تمر بها البلاد في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا.