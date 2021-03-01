الأرصاد تكشف خريطة الظواهر الجوية حتى السبت المقبل

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن الظواهر الجوية المتوقعة من اليوم الإثنين 1 مارس 2021 إلى السبت 6 مارس 2021، حيث تتعرض البلاد ل شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية .





وإليكم خريطة الظواهر الجوية، كما يلى :





الظواهر الجوية المتوقعة الإثنين 1 مارس :





أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة ( 40 % تقريبا ) .





نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء .





شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجة البحري وشمال الصعيد .





الظواهر الجوية المتوقعة الثلاثاء 2 مارس :





أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة ( 40 % تقريبا )





نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية





شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد .





الظواهر الجوية المتوقعة الأربعاء 3 مارس :





أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من الوجه البحرى والسواحل الشمالية على فترات متقطعة ( 60 % تقريبا).





نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء .





شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد .





الظواهر الجوية المتوقعة ا لخميس 4 مارس :





أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة ( 40 % تقريبا ) .





نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد .





شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى .





الظواهر الجوية المتوقعة الجمعة 5 مارس:





أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة ( 30 % تقريبا ) .





شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية .





الظواهر الجوية المتوقعة السبت 6 مارس :





شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد .





نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب الصعيد .