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الزمالك يتكفل بعلاج "هتلر"

الإثنين 01/مارس/2021 - 05:39 م
بوابة الفجر
رامي بشاي
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وافقت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة اللواء المستشار عماد عبد العزيز، على تحمل تكاليف العملية الجراحية لمحمد رمضان "هتلر" لاعب الفريق الأول لكرة اليد بالنادي.

ويغادر محمد رمضان "هتلر" برفقة طبيب الفريق إلى الإمارات، لإجراء العملية الجراحية في العضلة الصدرية مع البروفيسور الفرنسي فيليب براندو.

ووجه محمد رمضان الشكر لمجلس الإدارة على دعمه وتحمل تكاليف العملية التي سيخضع لها صباح الجمعة المقبل.

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