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مطار الملكة علياء الدولي يحرز المركز الأول بالقدرة الاستيعابية

الإثنين 01/مارس/2021 - 05:39 م
بوابة الفجر
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أحرز مطار الملكة علياء الدولي المركز الأول للعام الثالث على التوالي والمرة الرابعة في تاريخه، ضمن فئة "المطارات ذات القدرة الاستيعابية 5 إلى 15 مليون مسافر في منطقة الشرق الأوسط".

ويعد اللقب الذي يمنحه المجلس الدولي للمطارات بناء على استطلاع جودة خدمات المطارات لعام 2020، الأعلى مكانة، الذي يمكن منحه لمشغلي المطارات حول العالم.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة المطار الدولي نيكولا كلود، في تصريحات صحفية، اليوم الاثنين، إن العام السابق يتطلب منا الفهم العميق لمخاوف المسافرين واحتياجاتهم وتوقعاتهم المتغيرة على نحو سريع للغاية وأكثر من أي وقت مضى، مؤكدا أهمية تطبيق نهج يركز على العملاء واحتياجاتهم في جميع العمليات.

وأضاف إن المجموعة فخورة بهذا الإنجاز الذي يعكس التزامها الراسخ تجاه المسافرين بوصفهم جوهر أعمالها، رغم التحديات غير المسبوقة التي صاحبت الجائحة العالمية.

وتعدّ جائزة استطلاع جودة خدمات المطارات وتكريم مبادرة "صوت العميل" سادس وسابع تقديرين يمنحهما المجلس الدولي للمطارات لمطار الملكة علياء الدولي خلال 14 شهرا.

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