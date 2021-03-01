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نائب بالشيوخ: كلمة السيسي في منتدى أسوان شاملة.. والعمل المشترك ضرورة للتعافي من كورونا

الإثنين 01/مارس/2021 - 06:01 م
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
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أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، على أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم خلال مشاركته لمنتدى أسوان للسلام والتنمية في نسخته الثانية، جاءت شاملة لكافة التحديات التي تواجه القارة الأفريقية حاليًا وفِي مقدمتها أزمة جائحة فيروس كورونا.

وأضاف الجندي، في بيان، اليوم، أن مصر ماضية في طريق الإصلاح رغم التحديات التي فرضتها أزمة فيروس كورونا المستجد، لافتا إلى أهمية العمل الأفريقي المشترك للوصول إلى التعافي التام من الجائحة وآثارها التي طالت الجميع.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن مشروعات البنية التحتية المشتركة بين الدول الأفريقية العامل الرئيسي في خلق التنمية المنشودة وتحقيق التكامل الاقتصادي والتجاري والصناعي والزراعي بين دول القارة.

وطالب المهندس حازم الجندي، بضرورة العمل على تنفيذ وتفعيل استحقاقات اتفاقية التجارة الحرة القارية والتي دخلت حير التنفيذ مطلع العام الحالي من أجل الوصول إلى الأهداف الموضوعة من هذه الاتفاقية.

وشدد عضو مجلس الشيوخ، على أهمية الدور المصري في الوصول إلى مختلف الإنجازات التي تحققت في أفريقيا خلال السنوات السابقة سواء من خلال المبادرة بطرح الحلول للمشكلات أو رعايتها وضمان تنفيذ مخرجات حلولها، كما أن الرئيس السيسي لم.يترك مناسبة دولية إلا وتحدث فيها عن مصير أفريقيا وضرورة تقديم الدعم لها ولدولها

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