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الأمير هاري: خفت من تكرار سيناريو والدتي على زوجتي

الإثنين 01/مارس/2021 - 06:10 م
بوابة الفجر
هديل هاشم
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تحدث دوق ساسكس الأمير هاري عن أوجه تشابه بين معاملة والدته وزوجته في مقاطع تشويقية لبرنامج أوبرا وينفري التلفزيوني الذي طال انتظاره.

في مقطعين مدتهما 30 ثانية نشرتهما شبكة "سي بي إس"، قال هاري إنه يخشى أن التاريخ "يعيد نفسه" قبل أن يقرر هو وميجان التراجع عن منصبهما في العائلة المالكة.

وقالت شبكة سي بي إس إن ميجان ستتحدث في البرنامج عن الزواج والأمومة والحياة كأميرة وكيف تتعامل مع "الضغط العام المكثف".

وكان الأمير هاري قد قال في وقت سابق إنه تراجع عن واجباته الملكية لحماية نفسه وعائلته من البيئة "السامة" التي خلقتها الصحافة في المملكة المتحدة.

تخلت والدة هاري الراحلة ديانا، أميرة ويلز، عن لقب صاحبة السمو الملكي وقت طلاقها من أمير ويلز في أغسطس 1996.

توفيت في العام التالي بعد حادث سيارة في باريس، كان السائق يشرب الخمر وتبعه مصورون على دراجات نارية عندما وقع الحادث.

في مقاطع من العرض التلفزيوني القادم، تظهر صورة للأمير الشاب هاري مع ديانا بينما يقول الدوق: "لا يمكنني أن أتخيل ما كان عليه الحال بالنسبة لها وهي تمر بهذه العملية بنفسها طوال تلك السنوات قبل ذلك، لأنه كان صعبًا بشكل لا يصدق بالنسبة لنا نحن الاثنين - لكن على الأقل كان لدينا بعضنا البعض ".

ويخبر هاري وينفري أيضًا: "كان قلقي الأكبر هو أن يعيد التاريخ نفسه.

وأضاف: "بالنسبة لي، أنا مرتاح حقًا وسعيد لكوني جالسًا هنا، أتحدث إليكم مع زوجتي بجانبي."

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الكلمات المفتاحية

بريطانيا العائلة الملكية الامير هاري

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