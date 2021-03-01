عاجل - بشرى سارة لجماهير الأهلي قبل مواجهة فيتا كلوب

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الإثنين 01/مارس/2021 - 06:02 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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يستعيد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة بيتسو موسيماني المدير الفني، واحد من أهم لاعبيه خلال مواجهة فيتا كلوب الكونغولي، بدوري أبطال إفريقيا.

ويعود حسين الشحات لاعب الفريق للمباريات الإفريقية، بداية من مباراة فيتا كلوب الكونغولي، عقب انتهاء الإيقاف المفروض عليه من جانب الاتحاد الإفريقي "كاف".

وكان "كاف"، أوقف اللاعب لمدة 4 مباريات على خلفية اشتباكه مع مصطفى محمد مهاجم الزمالك السابق وجالاطا سراي التركي الحالي، في نهائي دوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي.

وحقق اللاعب رفقة فريقه لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا ضد الزمالك غريمه التقليدي، في المباراة التي أقيمت بينهما يوم 27 نوفمبر الماضي في نهائي البطولة.

ويستعد الأهلي لمواجهة فيتا كلوب، مساء يوم السبت المقبل على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

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