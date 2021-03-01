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كورة لايف zamalek مشاهدة مباراة الزمالك ووادي دجلة بث مباشر يلا شوت الزمالك live

الإثنين 01/مارس/2021 - 07:01 م
بوابة الفجر
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يلا شوت مشاهدة مباراة الزمالك اليوم | ستكون مواجهة الزمالك ووادي دجلة اليوم مذاعة عبر قناة أون تايم سبورتس اتش دي 1 ويعلق عليها حاتم بطيشة ويسبقها استوديو تحليلي كبير يضم نخبة من كبار المحللين في مقدمتهم الإعلامي سيف زاهر وبوجود إسماعيل يوسف وحازم إمام.

وتواصل غياب كل من محمود عبد الرازق شيكابالا صانع ألعاب الفارس الأبيض، ومحمد أبو جبل حارس المرمى بسبب معاناتهما من الإصابة التي لحقت بهما في الفترة الأخيرة.

وضمت قائمة الزمالك التي تستعد لمواجهة دجلة على النحو التالي:
حراسة المرمى : محمود جنش ومحمد عواد.
خط الدفاع : عبد الله جمعة وأحمد فتوح وحمزة المثلوثي ومحمود علاء ومحمد عبد الغني ومحمود "الونش" ومحمد عبد السلام.
خط الوسط : إسلام جابر وإمام عاشور وأشرف بن شرقي وفرجاني ساسي وطارق حامد ويوسف أوباما ومحمد أشرف روقا.
خط الهجوم : مروان حمدي وحسام أشرف وأسامة وسيف الدين الجزيري وحميد أحداد.


ويتربع نادي الزمالك على قمة الدوري المصري الممتاز برصيد 29 نقطة، بعد أن خاض 12 مواجهة فاز في 9 لقاءات، وتعادل في مناسبتين وخسر في لقاء وحيد، وهو اليوم يمني النفس بالابتعاد أكثر، خاصة أن أقرب منافسيه وهو مصر للمقاصة (23 نقطة) الذي لعب 14 مواجهة في الدوري حتى الآن.

موعد مباراة الزمالك وودي دجلة اليوم
وتنطلق مباراة الزمالك ضد وادي دجلة اليوم في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة، الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت الأردن، الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت طرابلس، الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت فلسطين.

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