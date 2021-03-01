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حبارة ألوان وطباعات.. سقوط عصابة ترويج النقود المزورة في القاهرة

الإثنين 01/مارس/2021 - 06:04 م
اللواء محمود توفيق وزير الداخلية
اللواء محمود توفيق وزير الداخلية
هبة عبد الحفيظ
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تواصل أجهزة الأمن برئاسة اللواء نبيل سليم مدير مباحث أمن القاهرة جهودها فى مكافحة جرائم ترويج العملات المالية المقلدة.

فقد توصلت تحريات الإدارة العامة لمباحث القاهرة بمديرية أمن القاهرة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام إلى أن مصدر العملات المقلده فى الواقعتين المشار إليهما شخصين (شقيقان، مقيمان بدائرة قسم شرطة الزيتون) حيث كونا تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى تقليد العملات الوطنية بفئاتها المختلفة وترويجها على عملائهم مقابل مبالغ مالية صحيحة يتحصلان عليها منهم ويقتسماها فيما بينهما.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما وبحوزتهما (مبالغ مالية عملات محلية "مقلدة")، وكذا ضبط بحوزتهما الأدوات المستخدمة فى أعمال التقليد (جهاز لاب توب- جهازكمبيوتر- طابعتين ألوان - ماسح ضوئى ماكينة تغليف – ماكينة عد نقود - عدد٢ ماكينة فرزنقود – ٤ زجاجات أحبار ألوان – ١٥ زجاجة ألوان - ٢٧ برطمان ألوان زيتية -٧ حبارة ألوان - ٢خلاط لخلط الألوان - كمية من أكياس الألوان - قمع بلاستيكى – كمية كبيرة من الأوراق – ٥٠ لفة إستيكر للعلامات المائية فئة١٠٠جنيه -١١ لفة إستيكر ذهبى – ١ لفة إستيكر فضى للعلامات المائية فئة ٢٠٠ جنيه – كمية من الكارتون لطباعة البطاقات والكارنيهات) كما ضبط بحوزتهم (٢٠٠ ألف جنيه عملات وطنية صحيحة).

وبمواجهتهما إعترفا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص فى تقليد العملات الوطنية وبحيازتهما للأوراق المالية المقلدة المضبوطة حيازتهما بقصد الترويج وبأنهما القائمين على تقليدها بإستخدام الأدوات المضبوطة وبأن المبلغ المالى الصحيح المضبوط هو حصيلة ترويجهما لمبالغ مالية مقلدة، كما إعترفا بأنهما مصدر العملات المقلدة المضبوطة فى الوقائع المشار إليها، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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