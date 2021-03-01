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القاهرة 21.. الأرصاد تكشف توقعاتها بشأن طقس الغد

الإثنين 01/مارس/2021 - 06:01 م
بوابة الفجر
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كشفت هيئة الأرصاد الجوية، توقعاتها بشأن حالة الطقس غدا الثلاثاء الموافق 2 من مارس لعام 2021، حيث يسود طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهارًا، شديد البرودة على غالبية الأنحاء ليلًا.

توقعت الأرصاد الجوية في بيانها عبر موقعها الرسمي "فيسبوك"، أن البلاد تتعرض لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وتكون شبورة مائية صباحًا على الطرق الزراعية والسريعة المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد.

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة:
الصغرى العظمى
القاهرة 12 21
بورسعيد 13 20
الإسكندرية 12 19
شرم الشيخ 15 24
أسوان 11 26
كاترين 03 17
الإسماعيلية 12 21

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